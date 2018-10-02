Бузова умрет в одиночестве из-за мании величия – соцсети

Сегодня, 04:20

Телевизионный проект, который задумывался, как очередной триумф многосторонней личности отечественного шоу-бизнеса Ольги Бузовой, оборачивается полным фиаско.

Раскрученная звезда в полной мере проявила свою натуру склочной и избалованной особы в очередной серии «Замуж за Бузову», умудрившись перессорить троих участников из числа претендентов. «Мужчинки» даже изобразили нечто вроде драки перед камерой, после чего Валентин Коробков глубоко обиделся и в душевных терзаниях покинул шоу. Пользователи в социальных сетях заметили, что Бузова умрет в одиночестве из-за мании величия. Действительно, «королеве красоты» по меркам «гопоты», понадобился целый консилиум из двух таких же подружек и сестры Ани, чтобы понять, какой из мужчин более подходит Оле.