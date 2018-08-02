Звезда «Дома-2» забеременела от бывшего священника

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Реакция на интересное положение возлюбленного девушки была не такой, как она ожидала.

Вальтер Соломенцев появился на площадке скандального «Дома-2» в апреле 2017 года. Он сразу же сообщил, что его деньги не сосчитать, так как он слишком богат, а за плечами у него развод и двое детей и был он когда-то священником.

Позже оказалось, что богатств у него собственно нет, но это вовсе не помешло ему крутить романы с самыми яркими девушками проекта, одна из которых, Олеся Лисовская, и оставила она самый сильный след в сердце Вальтера.

Он клялся ей в вечной любви, однако, буквально на следующей неделе изменил с другой девушкой. Пара рассталась, а позже мужчина и вовсе вернулся к своей бывшей жене, которая родила ему еще одного ребенка.

После рождения сына, Вальтер внезапно вспомнил, что где-то там в Санкт-Петербурге его ждет звезда «Дома-2», и отправился в город. Они встречались с Олесей какое-то время, а потом он уехал, сославшись на болезнь жены. А в Питере его ожидала «радостная» новость: Олеся обнаружила, что забеременела. Однако, реакция возлюбленного была не такой, как ожидала девушка. Он ответил ей, что стоит задуматься о чувствах к нему и что он не верит в то, что ребенок точно его. Такие заявления оскорбили девушку и она попросила бывшего священника больше не появляться в ее жизни.

Ранее сообщалось, что беременная Алена Рапунцель, также участника скандального телепроекта, рассталась с женихом из-за измен.