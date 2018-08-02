«Лучший гид России»: Баста восхитился Ростовом

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Русское географическое сообщество прорекламировало конкурс, который с подачи рэпера станет «бомбой 2018 года», уверяет жюри.

Особый подход к рекламе помог неприметному событию стать востребованным. Для этого организаторы конкурса «Лучший гид России» обратились к Василию Вакуленко с просьбой поучаствовать в привлечении новых участников в проект. Оказалось, что проморолик с участием рэпера Басты за несколько часов разлетелся по Сети. Однако аналитики подметили, что репост на страницу Василия мог бы существенно изменить ситуацию в лучшую сторону.

Баста в ролике восхитился Ростовом, и рассказал интересные факты из истории региона. После просмотра ролика о лошадях мустангов, полетах пернатых и кристально чистых водоемах, пользователи социальных сетей вовсе пришли в недоумение.

По их данным, экологическая ситуация в регионе не соответствует сказанным словам Вакуленка. Накануне, Василий дал шикарный концерт в Санкт-Петербурге, после которого тысячи поклонников долго не могли уснуть.