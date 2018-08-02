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Необычные движения стали поводом для подозрении о выдуманной беременности телеведущей «Орла и Решки».

Несмотря на особое положение здоровья и подготовку к будущим родам молодая мама не оставляет попыток показать всю себя на мероприятиях и в эфирах ТВ и радио. Будущая супруга Влада Топалова радует пользователей сети своим обновленным статусом беременной и ее личная жизнь стала более насыщенной после того, как пара сообщила о помолвке. Беременная Регина Тодоренко показала зажигательный тверк в эфире студии «Русское радио».

Телеведущая восхитила поклонников крутыми движениями. «Красотка моя любимая», «Какая классная беременяшка», «Никогда не думала, что Риджинка будет красавицой беременчатой. Засмотреться можно», - написали пользователи социальных сетей.

Накануне Регина Тодоренко и Влад Топалов раскрыли пол ребенка. У них будет мальчик. Об имени малыша пока не начали спорить подписчики звезд, но вскоре это случится.