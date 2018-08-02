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Королевский наследник стал самым младшим представителем рейтинга, а его прабабушка Елизавета ІІ – самой старшей модницей. Другие члены королевской семьи также привлекли внимание экспертов журнала Tatler, но не оказались моднее малыша.

5-летний принц Джордж оказался в списке самых модных знаменитых британцев, а его классические наряды были очень изысканными, а также следующими стилю Кристофера Робина. В обществе одежду принца Джорджа воспринимают как старомодную, но эксперты имеют иное мнение, поэтому и похвалили королевского наследника за вкус. Отец Джорджа принц Уильям также попал в рейтинг, но занял не очень высокое место.

Помимо Меган Маркл, Кейт Миддлтон, а также других представителей королевского семейства, в рейтинге самых модных британцев оказалась супруга Джорджа Клуни Амаль. Из исполнителей в списке модников можно заметить Дуа Липу, которая появилась на музыкальной арене несколько лет назад и славится своими яркими и скандальными образами.