«Люди всегда себя выдают»: Ксения Собчак раскрыла тайны «успешных» красоток в Instagram

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Политик и журналистка Ксения Собчак часто проявляет активность в соцсетях, где делится своей философией. Не всегда женщина находит единомышленников, но в последнем посте многие нашли описание себя.

Ксения Собчак начала запись резко: «Люди всегда себя выдают». За громкой фразой последовало рассуждение и краткий анализ фотографий красоток в Instagram, которыми девушки прикрывают собственные комплексы. Согласно суждениям Ксении Собчак, те пользователи Сети, которые сетуют на тяжёлые рабочие будни и ставят хештег «отдыхятебязаслужила», в реальной жизни – «профессиональные бездельники».

Любительницы продемонстрировать в Сети эротику или «повиснуть» на чужом мужчине так скрывают недостаток любви, несчастье в личной жизни и желание ткнуть подписчиков в их мифическое счастье. Тогда героиням этих фото тоже легче поверить в свой «успех». Обычно не принимающие позицию Собчак пользователи на удивление активно согласились с ней и даже стали называть её мысли трезвыми и разумными. Другие же попросили Ксению Собчак проанализировать свои снимки и раскрыть собственные тайны, а не лезть в душу другим.