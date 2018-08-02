Президент Молдовы удивил фото с Егором Кридом

Сегодня, 17:18

Пользователей Сети не порадовала такая встреча президента Молдовы в связи с внешним видом певца и его поведением.

Егор Крид оделся так, словно был на каком-то телешоу или у себя на концерте, отметили комментаторы. «К Ивану Урганту и то нарядился поприличнее», - возмутились подписчики. Также он сидел достаточно вальяжно в кресле, не проявляя должного уважения. Некоторых пользователей вообще удивило, для чего Игорю Додону встречаться с личностью, которая не имеет никакого отношения к политике.

Некоторые жители Молдовы отметили, что с удовольствием бы послушали Егора Крида на бесплатном концерте, а не наблюдали фото с ним. Также подписчиков удивило, что сам певец не посчитал необходимым демонстрировать снимки с Додоном.