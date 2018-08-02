«Другой стиль»: Малахов порадовал фанатов снимком с детьми Киркорова

Сегодня, 16:11

Борода Малахова привела к тому, что его даже назвали «самым добрым отцом» Алле-Виктории и Мартину.

Сам телеведущий в подписи назвал детей Киркорова юными «мажорами» с совершенно другим стилем. Им, в отличие от более взрослых отпрысков артистов, интересно не тусоваться по клубам, а сходить в парке развлечений и поесть мороженого. Некоторых поклонников шокировала такая характеристика от Малахова – они назвали её слишком грубой, считая, что Киркоров может и обидеться за подобное.

Однако большинство подписчиков кадр всё-таки порадовал. Фото признали очень милым и добрым, отлично характеризующим детский отдых. Некоторые фанаты также стали сравнивать после публикации детей Киркорова и детей Пугачёвой – кто больше вызывает умиление. В итоге, у подписчиков получилась ничья.