«Шок»: Панин подшутил над прессой через новое видео

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Фанаты стали советовать Панину и самому стать журналистом, поскольку у него явно проявляется талант к скандальным заголовкам.

В прессе не раз появлялась критика актёра в связи с некоторыми его странными поступками. По мнению Панина, СМИ просто всё перекручивали, воспринимая не правильно то, что было на самом деле. В итоге актёр решил подшутить над изданиями, выставляющими его эксцентричной персоной.

В новом ролике Панин сделал пародию на старый скандал, в котором его обвиняли за то, что дочка Анна покупает пиво для отца. «Шокирующее видео», как сам окрестил его актёр, демонстрировало «продолжение банкета» - девочка не просто отправлялась за «горячительным», а ехала за ним на мотоцикле.

Поклонники пошутили, что в этом некоторые издания тут же найдут целый сюжет – у Панина отобрали права, а потому теперь в качестве водителя у него дочка. Другие фанаты подчеркнули – возможно, Анна действительно ехала в магазин, но не за пивом, а, например, за конфетами.