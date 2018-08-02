Блогер Лена Миро встала на защиту убивших отца сестёр Хачатурян

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Известный блогер призвала россиян поддержать задержанных девушек и помогать следствию разобраться в сути дела, не мешая ему.

Лена Миро написала в блоге, что была поражена реакцией своих подписчиц, которые цинично и хладнокровно стали осуждать сестёр Хачатурян за преступление. По мнению блогера, россияне зря идут на поводу у полиции, которая ранее официально опровергла сообщения о заявлениях, написанных из-за насилия Михаила Хачатуряна над своими дочерями. Она также вспоминает, что девушки не имели возможности убежать от тирана, не имея за спиной образования и какой-либо поддержки извне.

Лена Миро акцентирует внимание своих подписчиков на том, что психика девочек, которые росли в насилии, функционирует не так, как у среднестатистического человека, и воспринимает реальность искажённо. Задолго до убийства из семьи сбежала мать девушек и брат, который теперь отдаёт их на суд Божий. Так, Лена Миро встаёт на защиту девушек, убивших собственного отца, и призывает граждан быть бдительными к своему окружению и не вести полицию по ложному следу.