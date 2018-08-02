Опять позор: «Русскую Кардашьян» фанаты раскритиковали за фотошоп фигуры

Сегодня, 14:50

Фанаты в очередной раз раскритиковали неестественно тонкую талию модели мужских журналов Анастасии Квитко. Более того, поклонники попросили девушку больше не пользоваться фотошопом самостоятельно, а доверить это ело профессионалам.

«Опять позор», - заявили внимательные пользователи Сети, когда увидели свежую фотографию российской модели Анастасии Квитко в популярной соцсети Instagram. Дело в том, что манекенщица, которая переехала жить и работать в Америку, не пренебрегает фотошопом и нескромно корректирует себе фигуру.

На фотографии подписчики девушки заметили, что полосы на юбке неправильно сходятся из-за сужения объемов, а также в районе талии заметили несоответствия. Однако «русская Кардашьян» не стала комментировать очередные промахи на своем фото.