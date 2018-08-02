«Экспериментируйте»: Звезда «Дома-2» рассказала про обработку фотографий

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По словам Марины Африкантовой, у неё не получается создавать для фотографий единую стилистику, хотя это и считается сейчас очень актуальным.

Звезда скандального шоу отметила, что её часто спрашивают, что конкретно она делает со снимками. «Всё очень просто. Главное – точно знать, какую фотографию вы хотите получить в итоге, и не бояться экспериментировать», - рассказала Марина Африкантова. Участница «Дома-2» отметила, что использует разные программы, не имея единого рецепта. Всё зависит от настроения. Тем более, что звезда не является профессиональным блогером, а потому не считает необходимым соблюдать неписанные каноны для фото.

Однако Марина Африкантова всё-таки поинтересовалась у фанатов, какой они хотели бы видеть её страницу в Instagram, есть ли особые пожелания. Звезда пообещала, что обязательно ко всему прислушается. Некоторые подписчики в ответ указали, что лучше всего вообще никак не обрабатывать снимки, а быть естественной. Другие поклонники порекомендовали менять стили каждую неделю.