«Так нельзя!»: Фанаты назвали причину болезни солиста «Руки вверх!»

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Сергей Жуков в прошлом году начал активно худеть. Вместе с этим певец не жалел себя на работе и заботился о семье. Из-за этого организм и дал сбой, считают фанаты.

Недавно популярный певец и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков на своей официальной странице в Instagram обратился к своим фанатам со срочным заявлением. Он рассказал о срочной госпитализации и проведённых операциях.

Перед этим стало известно, что Сергей Жуков отменил все концерты в Ялте, Геленджике, Сочи и Краснодаре. Об этом сообщили официальные представители артиста. Это первый случай отмены концертов за всё время существования группы «Руки вверх!», поэтому фанаты оказались очень встревожены.

Сегодня же Жуков решил объясниться, что именно с ним случилось. По словам артиста, он почти всю жизнь активно работал и не мог заняться своим здоровьем. В результате тело Жукова дало сбой. В июне артист начал лечиться, но становилось хуже. Раны перестали заживать. Эту проблему, по словам артиста, решал целый консилиум врачей.

Сергей Жуков успокоил фанатов, которые уже успели нафантазировать о самых тяжёлых диагнозах. Певец заявляет, что к постели он не прикован и подвижен. Но проблема состоит в том, что Жукову ежедневно нужны специальные процедуры. Кроме того, к нему подключили аппарат, который должен быть с солистом «Руки вверх!» целый день. Кстати, трубка с аппарата заходила артисту в живот.

Жуков благодарит фанатов за поддержку и заявляет, что сожалеет о сорванных летних концертах. По словам артиста, в августе ему проведут ещё одну операцию, после которой он пойдёт на поправку.

Стоит отметить, что Сергей Жуков постарался начать следить за своим телом и здоровьем больше года назад. Артисту удалось сбросить больше 24 килограммов. Тогда артист заявлял, что он обратился к команде врачей и специалистов, которые составили ему диету, систему упражнений и следили за его уровнем здоровья.

Тогда Жуков заявил, что он работает с компетентными врачами и призывает своим примером следить за своим здоровьем. Фанаты артиста назвали свою причину болезни солиста известной поп-группы. Они считают, что певец буквально «убивает» себя диетами и работой. Поклонники Жукова уверены, что «так нельзя». Они твердят, что артист не жалел себя в погоне за стройностью.

Ко всему этому, на его плечи легли проблемы на работе, его трудоголизм и забота о семье. В результате организм Жукова не выдержал и дал сбой, из-за чего ему сейчас и приходится лечится.