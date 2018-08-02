В Сети осудили поведение спортсменки, руководствуясь ее статусом жены пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова.
На отдыхе Татьяна Навка продолжает поддерживать связь с армией своих поклонников и игнорировать хейтеров. Бесстрашная Навка в бикини показала сальто-мортале с бортика лодки.
Спортсменка продемонстрировала, что она в отличной форме, сделав необычный переворот.
Нашлись и хейтеры, которым поведение Навки не понравилось: «Кто живет открыто? Песков и Навка? Ну уморила», «Можно и на нудисткий пляж, но жене чиновника такого суперуровня не пристало пиариться почти голышом. Не обязательно размещать такие фото».