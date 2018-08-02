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В Сети осудили поведение спортсменки, руководствуясь ее статусом жены пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова.

На отдыхе Татьяна Навка продолжает поддерживать связь с армией своих поклонников и игнорировать хейтеров. Бесстрашная Навка в бикини показала сальто-мортале с бортика лодки.

«Конечно, это гены и никуда не денешься, если с детства любишь залезать на самые высокие деревья и прыгать с 10-метровых вышек», - написала Татьяна.

Спортсменка продемонстрировала, что она в отличной форме, сделав необычный переворот.

Пользователи Сети оценили подвиг спортсменки и оставили много комментариев: «И что такого! Мы все люди! И она прекрасна всегда!!)))», «Татьяна - Вы молодец!! И бесстрашная, и талантливая, и красивая!!! Всегда Вами восхищалась и восхищаюсь!! А негативные комменты у людей от безысходности - надеются, что если пожалуются на страничке одной из "первых леди" страны, то что-то может измениться... Не обижайтесь на них...».

Нашлись и хейтеры, которым поведение Навки не понравилось: «Кто живет открыто? Песков и Навка? Ну уморила», «Можно и на нудисткий пляж, но жене чиновника такого суперуровня не пристало пиариться почти голышом. Не обязательно размещать такие фото».