«Мы – настоящие!»: Принцессы Евгения и Беатриса Йоркские ответили на критику пользователей Сети

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После публикации фото и видео со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Сети стали активно обсуждать наряды присутствующих там персон. Больше всего негатива за несуразность образов получили именно принцессы Йоркские.

Это стало ударов для монарших персон. В интервью одному популярному глянцевому изданию принцессы признали, что даже расплакались, прочтя мнение о том, как одеваются. Особенно плохо было Беатрисе Йоркской, чью шляпу сравнили с каким-то странным бубликом. По словам принцессы Евгении, когда сестра прочла критику образа, то не смогла сдержать истерику. Девушки подчеркнули – люди просто воспринимают их, как членов королевской семьи, считая, что таковые должны быть всегда идеальными.

«Однако мы – настоящие!» - ответила на негатив Евгения Йоркская, пояснив, что не следует воспринимать даже известных персон исключительно по красивым картинкам. Члены королевской семьи – тоже личности, которые не живут круглосуточно по протоколу, у них есть свои интересны и стремления. Очень важно, чтобы и интернет-пользователи, которым нравится наблюдать за судьбой таких звёзд, это понимали.