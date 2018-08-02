Фанаты уличили в плагиате новый клип Джигана на песню «Молоды мы»

Сегодня, 16:13

В честь своего 33-летия рэпер Джиган решил порадовать себя и поклонников новым клипом.

Певец признался, что ему не терпится поделиться с фанатами переполняющим его счастьем. «Лучший подарок на мой день рождения - это ваша любовь к моей музыке!» - эмоционально восклицает рэпер. Под стать его настроению оказался и его новый видеоклип. «Эу-эу, прикасайся ближе своим телом», - поет Джиган. Видеоряд соответствовал полностью: чартерный рейс на тропические острова, замысловатые напитки, танцующие туземцы и пышногрудые экзотические красотки. «Молоды мы, молоды мы!» - повторяет рефрен, достигший мужской зрелости артист.

Поклонники в большинстве своём положительно оценили новую работу Джигана, отметив экспрессию и динамичность ролика. Но, нашлись критики, которые попытались уличить рэпера в самоповторах и в плагиате. Они утверждают, что «Молоды мы» певец «слизал» один в один у MiyaGi & Эндшпиль feat. & Рем Дигга.