«Краше в гроб кладут»: 43-летняя Татьяна Навка опубликовала своё худшее фото

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Поклонники известной спортсменки и супруги Дмитрия Пескова шокированы легкомысленностью Татьяны Навки.

После бурного праздника в социальной сети и реальной жизни в честь годовщины свадьбы Татьяна Навка решила завершить тяжёлый день новым фото. На нём женщина запечатлена в белом платье рядом с роскошным букетом белых цветов и несуразной гримасой на лице. Многим поклонникам показалось, что Татьяна Навка потратила последние силы на то, чтобы закусить губу для фото, что отобразилось на её лице.

Худший снимок Навки был раскритикован пользователями Сети: «Краше в гроб кладут». Нелестным отзывам подверглось и поведение 43-летней фигуристки: «Мне кажется, что жена дипломата и официального человека, как Песков, не должна так многогранно себя выставлять», «И под её атласной кожей - течёт отравленная кровь», «Зачем выставлять такое страшное фото? Или очередной наряд показать? Татьяна сколько Вам лет? Как подросток себя ведёте». Критику подписчиков Татьяна Навка оставила без внимания.