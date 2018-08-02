«Месяц не целовалась»: Анна Седокова рассказала об острой нехватке мужчины

Сегодня, 12:25

Многодетная мать и певица Анна Седокова призналась своим подписчикам в Instagram, что уже больше месяца не была с мужчинами и не целовалась. От этого певица постепенно начинает впадать в депрессию.

Анна Седокова после разрыва отношений с отцом своего сына Гектора рассказала, что испытывает острую нехватку мужчин. Певица призналась, что ей не нравится воздержание, а потому в скором времени Анну можно будет заметить в компании нового бойфренда. При этом Седокова призналась, что ранее никогда не испытывала дефицита мужского внимания.

«Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде! Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась. А если ещё и учесть , что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить ещё пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается ? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два?... Инстаграм, можно мне пожалуйста парня? Я честно буду себя вести хорошо. В этот раз», - написала в своем блоге певица.