«Предчувствовал смерть»: Умирающий Кобзон назвал своего приемника

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Только поп-король сможет стать новым авторитетом и достойной заменой Иосифа Давыдовича.

Иосифу Кобзону уже идёт 81-й год. Однако не только годы поразили здоровье российского артиста – самый большой удар нанесла онкология. В последнее время болезнь Кобзона особенно активизировалась, а состояние здоровья ухудшилось настолько сильно, как не ухудшалось ещё никогда.

Как выяснилось сейчас, умирающий Кобзон буквально предчувствовал, как медленно «подкрадывается смерть». 81-летний артист считает, что его место на сцене и в политике может достойно занять 51-летний Филипп Киркоров.

На своей странице в Instagram ещё в мае Киркоров поздравлял с 50-летием певицу Валерию. В своём сообщении поп-король заявил: «Я тебя буду выносить на руках на сцену, как Иосиф Давыдович Кобзон в своё время Изабеллу Юрьеву, не зря же он меня назвал и считает своим приемником».

Стоит отметить, что приемником Киркорова Иосиф Кобзон назвал в рамках программы «Моя исповедь». Артист собирается оставить на сцене вместо себя именно поп-короля. Это заявление было сделано ещё несколько месяцев назад, но видимо, умирающий Кобзон уже тогда буквально «предчувствовал смерть».

Дело в том, что для российской эстрады Кобзон является огромным авторитетом. Артисты если не слушают его, то обязательно прислушиваются. Сейчас же кроме онкологии и возраста, у 80-летнего Кобзона уже буквально не осталось сил, чтобы выступать. Кроме того, артист стал менее востребованным перед публикой.

Решив покинуть свой пост «старшего по эстраде», Кобзону нужен был достойный приемник и им стал именно Филипп Киркоров. Он вырос на глазах у российского артиста, он хорошо помнит мать Киркорова и дружит с его отцом. Кобзон признаётся, что не знает другого исполнителя, который бы мог с ним соперничать и в будущем достойно занять его пост.

Кстати, раньше Кобзон относился к Киркорову не очень лояльно. К примеру, в 2006 году артист «зажал» поп-королю звание народного артиста. Тогда Кобзон заявил, что государству не стоит присваивать Киркорову такой титул, который ему не нужен. Однако, именно Кобзон принял Филиппа в его отделение эстрадного вокала в Академии музыки.

Остаётся непонятным, почему Кобзон то хвалит Киркорова, то отказывает ему в звании народного артиста, то вообще называет его своим приемником. Возможно, что дело обстоит в каких-то личностных отношениях и делах.