Семь подушек и ни одного мужчины: Блёданс призналась, что ей нужно для полного счастья

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Эвелина Блёданс решила выпытать у почитателей: сколько им нужно подушек для полного счастья.

При этом, на своей странице в соцсети, она призналась, что сама в данный момент спит в отеле на семи подушках. Блёданс поведала читателям, что ей доставляет несказанное удовольствие просыпаться в окружении большого количества подушек и она чувствует себя «царицей». И дело вовсе не в изнеженности, уверяет актриса. Просто это – стремление к красоте и желание иметь изящную шею. Эвелина поделилась с подписчиками, что пробовала спать на мешке с гречневой крупой и на жестких валиках, но всё «не то».

Попытки спать на спине тоже ни к чему не привели – актриса поневоле принимает привычную и удобную «позу эмбриона». Поклонники актрисы заметили, что семь подушек с успехом заменит один мужчина. Тогда и красивая шея появится, и сворачиваться калачиком будет некогда.