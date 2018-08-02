«Скромнее нужно быть»: Новую фотосессию Келли Брук раскритиковали поклонники

Сегодня, 11:19

Поклонники Келли Брук были восхищены её невероятной фигурой, все детали которой открывались на снимке.

Однако потрясённые фанаты отмели, что такой кадр оставляет мало места для воображения. 38-летняя актриса и звезда популярного в Британии телешоу Loose Women показала по-настоящему «модельную» стойку, смотря чётко в камеру, а откровенный наряд подчёркивал её образ.

В подписи к фото Келли Брук пожелала подписчикам удачно провести последний месяц лета. Фанаты отметили, что по-доброму завидуют её возлюбленному, Джереми Паризи, которому досталась такая красавица. Некоторые пользователи Сети, впрочем, обвинили знаменитость в очень большом хвастовстве, посчитав, что её стоило быть и несколько скромнее.