Барановская рассказала о воспитании детей после разрыва с Аршавиным

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С известным футболистом они не живут вместе уже несколько лет. Тот совсем не интересуется своими детьми.

После разрыва с Аршавиным с ней остались двое мальчиков и девочка. Барановская поделилась рядом секретов о воспитании детей.

Нынешняя супруга футболиста подтвердила, что Андрей не собирается контактировать с детьми, оставленными Барановской, поскольку он их просто не любит.

Несмотря на это, Барановская не позволяет при детях высказывать негативные суждения об их отце. Артём, Арсений и Яна продолжают любить папу, хотя и не видели его очень давно.

Один из методов воспитания, который применяет Барановская, это ограждение детей от Интернета и соцсетей.

На её аккаунт до сих пор приходит много «гадостных» сообщений, касающихся разрыва с Аршавиным. Она не хочет, чтобы к этому прикасались дети. Они ещё слишком малы, чтобы их это не ранило.

Барановская убеждена, воспитание является «полной ерундой». Дети во всём копируют родителей. Таким образом, нужно, в первую очередь, контролировать себя. Для того, чтобы что-то изменить в ребёнке, нужно сначала поменять это в себе.

Яна занимается танцами и акробатикой. Артём является участником детского коллектива «Непоседы» и ему доверяют ведение некоторых концертов. У младшего, шестилетнего Арсения пока не сформировалась позиция, кем он хочет стать: президентом или же футболистом.

Самим Аршавиным сложившаяся ситуация никак не комментируется. Все заявления от его имени делает его нынешняя жена.