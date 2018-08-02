«Завязал»: Джордж Клуни признался, что детей с него хватит

Сегодня, 11:20

Двойняшкам Джоджа Клуни исполнился год, и актер уже подмечает индивидуальности в развитии своих детей. Это очень радует актера и его жену Амаль.

Обладатель киношного Оскара признался, что самый главный приз в жизни ему подарила жена Амаль, родив замечательных детей. Клуни не нарадуется, глядя как развиваются его сын и дочь. Он отмечает, что Александр громогласен и просто «головорез». К тому же весит на полтора килограмма больше Эллы, которая уже поражает своими большими глазами и грациозностью. «Этим она похожа на мать», - с гордостью говорит счастливый 57-летний отец. 40-летняя Амаль в свое время признавалась, что до встречи с Джорджем не думала о замужестве и материнстве. Но встреча с Клуни перевернула всю ее жизнь. При этом, сам актер утверждает, что детей больше заводить не собирается. «С меня хватит, я завязал», - шутит Джордж.