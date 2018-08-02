СМИ: Анджелина Джоли после съемок «Малефисенты-2» хочет усыновить седьмого ребенка

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Анджелина Джоли является не только популярной голливудской актрисой. Но и заботливой матерью для шестерых детей. Однако в скором времени большая семья Джоли может пополниться ещё одним ребенком, утверждают американские СМИ.

Таблоиды из США распространили слухи, что Анджелина Джоли всерьёз рассматривает возможность усыновления седьмого ребенка. Согласно новым сообщениям, как только актриса закончит снимать фильм «Малефисента-2» и закончит судовой процесс с Брэдом Питтом, то большая семья актрисы может пополниться очередным малышом.

Инсайдер рассказал, что причина, по которой Джоли рассматривает вариант усыновления ещё одного ребенка, заключается в том, что дети быстро растут и уже не нуждаются в ней так, как это было ранее. «Энджи всегда хотела помочь сирийским убежищам. Она хочет усыновить мальчика из этой страны. Её сердце разбивается каждый раз, когда она видит, как страдает ребенок», - заявил инсайдер.