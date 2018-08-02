Футболист Тарасов опубликовал видео о рождении дочери

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Мужчина настолько счастлив рождению дочери, что решил сделать видео в честь нее и своей нынешней жены.

Сообщается, что футболист Дмитрий Тарасов в своем аккаунте в Instagram опубликовал трогательное видео о рождении своей дочери, которую подарила ему Анастасия Костенко. Подписчики были растроганы данной публикацией и поделились эмоциями в комментариях: «Это круто! Именно такие моменты и есть настоящее счастье! Ради этого стоит жить», «Красивое видео получилось!Здоровья малышке», «Красивая семья! Счастья вам», «До слёз».

Некоторые комментаторы все продолжают судачить о состоянии бывшей жены футболиста Ольги Бузовой, а вот его, по всей видимости, данный факт совсем не волнует и он слишком счастлив в новой семье, чтобы думать о плохом.

Ранее сообщалось, что в сети жены Дмитрия Тарасова поссорились из-за разницы в воспитании детей. Бывшая супруга Оксана Пономаренко и нынешняя Анастасия Костенко схлестнулись в соцсетях из-за того, что дочь Пономаренко пробует себя в модельном бизнесе, что по мнению Костенко абсолютно неприемлемо.