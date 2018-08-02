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Грейс Мурс очень надеялась увидеть выступление своей любимицы в Аделаиде. Ей пришлось от этого отказаться.

Кэти Перри навестила больную раком 8-летнюю фанатку. Девочка не смогла посетить концерт из-за обнаруженного у неё рака мозга и необходимости срочной операции. Когда 8-летняя девочка не смогла посетить концерт Кэти Перри из-за рака, поп-звезда сама приехала к ней домой.

После того, как Грейс пришлось отказаться от мысли посмотреть концерт своей любимицы, она сильно упала духом.

На помощь ей пришла 16-летняя сестра Тианна. Она подготовила пост и разместила его в Twitter. Его переиздали более 20 тысяч раз.

После этого на связь с Тианной вышли представители Кэти Перри и сообщили, что поп-звезда хотела бы посетить дом своих поклонниц.

Для Грейс Мурс стало абсолютной неожиданностью, когда на пороге появилась её любимица, да ещё и в сопровождении двух гитаристов. Девочка сообщила, что она просто онемела.

После этого ребёнок организовал для поп-дивы экскурсию по дому. Затем они вместе с Кэти Перри спели три любимые песни девочки из репертуара певицы.

Естественно, были и автографы и фотографирование.

Грейс сообщила в своём аккаунте, что этот день стал в её жизни одним из лучших, который она будет долго помнить.