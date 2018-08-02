СМИ: Надпись на чехле телефона Дженнифер Энистон может говорить о ее новом романе

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Американскую кинозвезду Дженнифер Энистон после развода со сценаристом Джастином Теру, молва уже успела «воссоединить» с ее бывшим мужем Брэдом Питтом. Сама актриса опровергла эти слухи, но о своих дальнейших перспективах в личной жизни предпочитает не распространяться.

Недавно она была замечена в Италии, где проходят съемки нового триллера от Netflix «Тайна убийства». По сюжету этого фильма, пара влюблённых авантюристов согласились провести весёлый вечер на яхте пожилого миллиардера. Богача вскоре находят убитым, а все подозрения падают на персонажей Энистон и ее партнера по фильму Адама Сэндлера. Фильм пока находится в производстве, но уже обещает стать блокбастером.

В объективы камер вездесущих папарацци Дженнифер попала во время прогулки по курортному городку у озера Комо. Она была одета в короткие шорты и черную футболку, а на чехле её телефона красовалась надпись: «Love is love» в окружении скрещенных сердец. По информации полученной из ближайшего окружения Энистон, сейчас у неё возможен роман с двумя мужчинами, один из которых принадлежит миру искусства, другой – бизнесмен. Впрочем, сама Дженнифер пока не дала повода говорить о её в новой влюблённости.