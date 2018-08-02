Экстрасенс поведала о ситуации с наследством Кобзона

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Ясновидящая сообщила, что госпитализированный артист позаботился о порядке наследования.

Уже несколько дней СМИ тревожно сообщают об ухудшении состояния певца Иосифа Кобзона. Однако, сестра и жена опровергают любую информацию о коме. По их словам, артист находится на плановом лечении и беспокоиться не стоит. Известно, что Кобзон уже очень давно борется с онкологическим заболеванием.

Экстрасенс Кажетта Ахметжанова поведала свое мнение о ситуации. По ее мнению, ситуация сложилась очень тревожная и трудная, метастазы распространились на многие органы, но надежда на спасение все равно есть и при правильном использовании преимуществ, возможно вырвать певца из лап смерти.

Также она высказалась о проблеме с наследством артиста. По ее словам, он уже позаботился о завещании.



«Недвижимость за границей останется жене. Дети получат недвижимость в Москве, - сказала она. - Своей жене он также оставляет огромный дом за городом».

Также наследство достанется и неизвестной женщине, которая некогда была в близких отношениях с Иосифом Давыдовичем.

Ранее сообщалось, что поклонники с нетерпением и ужасом ждут вестей о заболевшем артисте и надеются на благоприятный исход.