Соцсети: Муж Ани Лорак содержит посторонних женщин на деньги жены

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Ранее считалось, что муж певицы станет за нее горой, однако, пока она на гастролях, он нашел время развлечься с другой женщиной.

На днях социальные сети разразились негодованием по поводу измен супруга Ани Лорак. По словам пользователей, после женитьбы Мурат не оставил своих привычек и по-прежнему употребляет запрещенные вещества и встречается с женщинами.

Поговаривают, что до супружеской жизни с певицей Ани Лорак Мурат был обыкновенным сотрудником отеля, где и познакомился с будущей женой. А уже находясь в супружестве, получил на деньги артистки свои четыре ресторана. Однако, благодарности он не испытывает и частенько изменяет Ани Лорак. Недавно он был замечен в одном из своих клубов с киевлянкой Яной Беляевой, как очень оперативно установили пользователи сети. Она подрабатывает продавцом одежды в социальных сетях и ходит по клубам, видимо, в надежде найти себе кавалера. И, по всей видимости, ей это удалось, так как муж Ани был недавно уличен в том, что содержит посторонних женщин на деньги певицы. Соцсети жалеют Лорак и советуют ей обратить внимание на свое женское достоинство.

Также известно, что возможно Каролина и знает о похождениях своего супруга, но сейчас он слишком занята концертами и готова закрыть глаза на все, лишь бы ее дочь была счастлива и росла в полноценной семье.

Ранее сообщалось, что эксперт нумерологии прокомментировала семейную жизнь певицы и сообщила, что совсем скоро ее душевные раны выйдут наружу и найдут отражение в творчестве, а шаткий брак распадется.