«Что с лицом?»: Юлия Меньшова иронично ответила на злые комментарии

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Актриса не осталась в долгу перед людьми, поливающими ее грязью в комментариях под фотографиями.

Юлия Меньшова весьма иронично ответилахейтерам на «Самый главный вопрос Instagram: "Что с лицом?"». После того, как актриса опубликовала в cоцсети фото с семьей на курорте, на нее посыпались злые комментарии о том, что она быстро состарилась или же просто изуродовала лицо. Но Юлия не осталась в долгу и ответила ненавистникам: «Настало время признаться. Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то вот она истинная правда, настоящее лицо».

Ею было опубликовано фото, где она скорчила гримасу, а следующий снимок абсолютно нормальный, где она саркастически утверждает, что для приведения себя в порядок ей необходима «тонна макияжа, фотошоп и бесконечное множество стилистов». Большинство поклонников Юлии оценили ее поступок и поддержали ее в борьбе за признание.

Ранее сообщалось, что мать актрисы также подверглась нападкам подписчиков сети Instagram. Пользователи посоветовали Юлии не уродовать лицо так, как сделала это ее мать.