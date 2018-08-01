Шнуров в шубе в Монако написал очередной стишок 18+

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Сергей в очередной раз радует подписчиков своим нестандартным творчеством.

В своем Instagram-аккаунте Сергей Шнуров разместил фото из Монако в шубе и подкрепил в описание очередной стишок 18+, который написал самостоятельно о погоде и похмелье на пляже. Большинство подписчиков оценили юмор певца и поддержали его: «Главное чтобы костюмчик сидел», «Сергей такой ты крутой конечно», «Ты смешной», «Шикарный вид», «Ох как мне это знакомо». Также поклонники творчества Шнурова подметили, что ему как обычно все равно на то, кто и что подумает, так что он в образе и главное - счастлив.

Сергей не в первый раз пишет насущные стихотворения. Недавно он посвятил четверостишие женщинам, которые постоянно жалуются, что им «нечего надеть». А также сравнил женский гардероб с «гробом», так как в них постоянно находится «мертвый груз».