«Бред сумасшедшего»: Стих Анфисы Чеховой смутил подписчиков

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Свое первое произведение телеведущая посвятила женщине. Пользователи неоднозначно отнеслись к ее дебюту.

Популярная теле- и радиоведущая, певица и актриса Анфиса Чехова решила попробовать себя в качестве поэтессы. Звезда собрала в единое целое весь свой жизненный опыт и мудрость, накопленные за 40 лет, и выплеснула их в душевное стихотворное произведение, которое опубликовала в Instagram. Тему она выбрала довольно примитивную и популярную, воспеваемую многими поэтами - дебютный стих секс-символ посвятила женщине. Рифмованное произведение вышло довольно объемным, и собрало в себя огромное количество разных, противоречащих друг другу прилагательных, которые характеризуют представительниц слабого пола. Закончила свой стих Анфиса Чехова напутственными словами и пожеланиями. Телезвезда призвала всех женщин не забывать о том, кем они являются, и об их главных предназначениях: «Украшать этот мир и делать его лучше! Детей красивых рожать, руками разгонять тучи! Любить, вдохновлять, направлять своего мужчину!». Здесь же присутствует и феминистская фраза: «Ты Женщина, ты никому ничего не должна и всего достойна!», что удивительно, ведь Чехова не раз выступала против равноправия, так как считает женщин слабым полом.

В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые восхитились творением Чеховой: «так душевно и прям из глубины души вырвано», «браво». А вот некоторых поклонников стих смутил: «бред сумасшедшего», «безумие».