Шоу-биз, как шоу-биз: Дана Борисова обвинила певца Данко в рукоприкладстве

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Опять сплошная ложь ради поднятия рейтинга. Впрочем, многие в неё поверили.

Дана Борисова обвинила певца Данко, бывшего её возлюбленным, в рукоприкладстве. Шоу-биз, как шоу-биз. Ложь, как ложь. И в той тусовке всё это считается нормальным.

Борисова, после того, как смогла побороть свою наркозависимость, решила вернуться к бывшему возлюбленному – певцу Данко. Это произошло спустя 15 лет.

Сообщается, что пара была снова счастлива. Однако, лишь 3 месяца. После этого, как проинформировала Борисова, Данко позволил себе в отношении неё рукоприкладство.

Оно, с её слов произошло после того, как она высказала любимому претензии, что тот изменяет ей с другой.

После этого, Данко, как она поведала, разозлился и дважды ударил её по лицу. В качестве доказательств она предоставила их следы.

Данко, в ответ, сообщил, что никогда не поднимал руку ни на одну из женщин. Пара пошла «проверяться» с помощью детектора лжи.

Оказалось, солгала именно Борисова, нарисовавшая «побои», прибегнув к косметике.

Вряд ли теледива покраснела после вердикта. Во-первых, правду она и так знала. Во-вторых, с таким опытом в шоу-бизнесе ещё и краснеть. Не бывает.

Однако пиар получился знатным. Тем более, что Данко для того, чтобы вернуться к прежней любовнице, бросил свою супругу, на руках которой больной ребёнок.