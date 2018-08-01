Лариса Долина больше не появляется с мужем на мероприятиях

Сегодня, 19:00

В этом году артистку можно увидеть в компании внучки Александры, с которой она и появилась на фестивале Лаймы Вайкуле.

62-летняя Лариса Долина раньше вызывала сильное восхищение своей утонченной фигурой, однако в последнее время она явно набрала. По словам ее знакомых, все дело в разногласиях с мужем Ильей Спицыным. Певица больше не появляется с ним на мероприятиях, выбирая в сопровождение свою 7-летнюю внучку. Так и на фестиваль «Рандеву», проходивший в Юрмале, Лариса Александровна взяла ее с собой.

Ранее ходили слухи, что у музыканта Спицына есть любовница, но сейчас сообщают, что Долина вообще его выгнала из дома, узнав об измене. Из-за разногласий в семье она перестала за собой следить и заметно поправилась.