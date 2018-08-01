Настасью Самбурскую фанаты перепутали с покойной Жанной Фриске

Сегодня, 18:48

Настасья Самбурская была одной из приглашенных звездных гостей на фестивале «Жара», который проходил в солнечном Баку. Для красной дорожки российская актриса выбрала элегантный образ, из-за чего девушку перепутали с Жанной Фриске.

31-летняя актриса и телеведущая Настасья Самбурская появилась на публике в классическом черном платье в пол с прозрачной отделкой в районе ног. Также свой образ знаменитость дополнила модной укладкой и сдержанным макияжем. Однако поклонник на фото не сразу узнали Самбурская, а некоторые фанаты и вовсе перепутали ведущую с покойной Жанной Фриске.

«При первом взгляде на фото, я подумала что это Жанна Фриске. Аж екнуло сердце. Выглядите великолепно!», «Настасья, я поражён вашей красотой, тут вы очень на Жанночку похожа», «Тебе очень идёт это платье и новый цвет волос красивый!», «Очень идет прическа, глаз не оторвать. Но, действительно, на Фриске стала похожа», -прокомментировали внешний вид актрисы фолловеры в соцсети Instagram.