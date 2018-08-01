«Дело в Трампе и футболе»: Мадонна назвала истинные причины переезда в Португалию

Сегодня, 18:25

Певица называет непростой ситуацию в США и лучше там не находиться некоторое время. Звезда известна своими антипатриотическими высказываниями в адрес президента.

Мадонна назвала истинные причины переезда в Португалию. Оказывается, дело в Дональде Трампе и футболе. В случае с первым кадром, певица опасается его непредсказуемости и чувствует себя в безопасности только в Португалии, поскольку в США сейчас очень нестабильная ситуация.

О футболе Мадонна высказалась не менее резко. Она планирует сделать из 13-летнего сына второго Роналду, а в США эта сторона спорта развивается очень медленно и не имеет большой популярности. Сейчас певица полностью посвящает себя детям, ведь их у нее шестеро, из которых четверо приемные, но в материнской любви никто не испытывает недостатков. Звезда хочет сделать из своих отпрысков известных и полезных людей, а потому развивает их на максимальном уровне.