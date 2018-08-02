«Лучшее извинение - цветы»: Валерий Меладзе раскрыл семейный секрет

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Музыкант поделился личным опытом достижения гармонии в семье.

Валерий Меладзе уже четыре года состоит в браке Альбиной Джанабаевой, но до сих пор очень переживает из-за ссор с супругой. Певец признался, что лучшим примером для него всегда были отношения его родителей, поэтому старается не приносить в дом раздражение извне, а когда все же возникают конфликты всегда первым идет на примирение. А чтобы супруга не обжалась - дарит ей подарки. «Если уж мы с Альбиной повздорили, то лучшее извинение — цветы. Ей нравятся самые простые — васильки-ромашки, но много. Или какой-нибудь один эдакий, аленький, необычный», - раскрыл Валерий свой семейный секрет.

Пара воспитывает двух сыновей, а от первого брака у артиста есть три взрослые дочери. Валерий старается успеть уделить внимание всем детям, но отмечает, что воспитание мальчиков кардинально отличается от воспитания девочек и он старается максимально хорошо подготовить своих детей к взрослой жизни. Валерий Меладзе без ложной скромности всегда рассказывает о том, что очень гордится своими детьми и с удовольствием рассказывает об их успехах.