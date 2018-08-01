51-летняя Елена Воробей удивила фанатов фотографией в топике и шортах

Сегодня, 18:00

В свои годы юмористка отлично поддерживает форму своего тела и совершенствует стиль с каждым годом.

В своем аккаунте в Instagram 51-летняя Елена Воробей опубликовала фото из Сочи в топике и шортах, чем вызвала шквал положительных комментариев. По впечатлениям подписчиков, артистка привела себя в прекрасную форму, топ подчеркивает подтянутый живот, а шорты оголяют похудевшие ноги Елены. «Классно!», «Красотка)», «Шикарна», «Леночка - красавица!» - восторгаются внешностью артистки ее поклонники. Также ранее она удивила фанатов фотографией в купальнике, они также оценили старания юмористки и написали множество положительных отзывов.

Ранее сообщалось, что Елена решила отдохнуть от плотного макияжа на своем лице и опубликовала фото с абсолютно чистой кожей. Многие поклонники написали пародистке, что она выглядит моложе и вообще без макияжа всегда лучше, чем с ним.