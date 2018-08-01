«С унитаза сняли?»: Дженнифер Лопес без штанов прогулялась по Нью-Йорку

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Успешная певица, актриса и мать двоих детей Дженнифер Лопес после шмного празднования своего дня рождения впервые появилась на публике. Однако этот выход знаменитость поклоннки будут помнить ещё долго.

Дело в том, что Дженнифер Лопес решила прогуляться по Нью-Йорку без штанов, в прямом значении этого слова. Знаменитость надела объемную белую рубашку, которая едва прикрывала знаменитые ягодицы Лопес, и дополнила образ высокими сапогами синего цвета. Поклонники в шутку посчитали, что певицу только сняли с унитаза, а потому она забыла надеть юбку или брюки.

Другие пользователи Сети предположили, что звезда намеренно повторила за юной актрисой Софи Тернер, которая в начале марта текущего года также удивляла прохожих в Париже отсутствием штанов.