Поклонники раскритиковали SEREBRO за ошибки в тексте новой песне

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В первый день последнего месяца лета группа SEREBRO представила танцевальный трек, однако ему не суждено стать хитом.

Текст новой песни рассказывает о том, что лирическая героиня влюбилась в парня-плохиша. Однако насладиться композицией фанатам, знающим испанский язык, не удалось. Поклонники нашли ошибки в официальном тексте песни, который присутствует в клипе. «Будто через Google Переводчик прогнали», - раскритиковал текст один из пользователей под официальным клипом. Комментаторы уверены, что трио не стоило пробовать свои силы в песнях на иностранном языке, который они не знают. Девушки уже показали себя в написании хитов на родном языке, поэтому нет нужны экспериментировать.

Видеоряд к музыкальной композиции тоже пришёлся поклонникам не по душе. Обычно SEREBRO во всей серьёзностью подходят к продакшну. В клипах девушку предстают в интересных образах и снимаются в разнообразных локациях. Поклонники назвали «халтурой» видео, в котором солистки просто танцуют на камеру в купальниках и коротких юбках. Ещё больше фанатам не понравился внешний вид исполнительниц. Многие посчитали, что Ольга Серябкина, Катя Кищук и Татьяна Моргунова расслабились на отдыхе и набрали лишние килограммы, которые не успели скинуть к началу съёмок.