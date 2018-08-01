Королева Летиция со свекровью имитируют примирение после крупного скандала

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Монаршие особы, натянув на лица улыбки, появились вместе на рынке, старательно создавая видимость дружбы и семейной любви.

Королева-консорт Испании Летиция со свекровью Софией Греческой старательно имитируют примирение после крупного скандала на Пасху: женщины вместе появились на рынке, будто и не было никакого конфликта.

В апреле после окончания пасхальной службы в Пальмском кафедральном соборе все присутствующие обратили внимание на странное поведение женщин, гадая, что произошло между королевой Летицией, ее свекровью и маленькими принцессами. Бывшая журналистка, казалось, целенаправленно стала на пути у матери супруга, короля Филиппа VI, помешав ей сделать совместное фото с двумя внучками - Леонор и Софией. Судя по тому, как принцесса Леонор одернула руку бабушки, она также была не в восторге от этой идеи. Филиппа VI не обрадовал публичный скандал, а потому он вмешался в конфликт матери и жены, пытаясь разнять женщин. Ссора в соборе завершилась совместным позированием женщин у входа в здание с напряженными лицами и натянутыми улыбками.

Что именно стало причиной ссоры королев, не известно, однако СМИ предполагают, что королева-консорт Летиция пытается ограничить своих дочерей от пристального и избыточного внимания и контроля бабушки, которую не устраивает такое положение дел.