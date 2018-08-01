Солист MBAND встречается со звездой «Дома-2»

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Пара с самого начала не стремилась афишировать свой роман, но молодые люди при этом постоянно появляются на публичных мероприятиях вдвоём.

Долгое время поклонницы певца Артема Пиндюры тешили себя иллюзиями покорить сердце кумира, но, похоже, грёзам девушек не суждено сбыться. Как стало известно на днях, солист бой-бэнда MBAND встречается со звездой «Дома-2» Мариной Мексикой. Причём романтические отношения пара поддерживает вот уже несколько месяцев. По фотографиям в социальных сетях обоих знаменитостей можно заметить, что они довольно много времени проводят в компании друг друга. Источники в окружении Пиндюры и Мексики утверждают, что молодые люди не хотели афишировать свой роман. Как известно, Марина была участницей популярного реалити-шоу «Дом-2» всего несколько месяцев. Так и не сумев найти любовь на проекте, она покинула его, однако запомнилась зрителям как одна из самых эффектных и привлекательных девушек телестройки.

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