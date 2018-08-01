Гарик Харламов разозлил фанатов «быдло-надписью» на футболке

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Кристина Асмус захотела порадовать своих поклонников снимком семейного отдыха в Италии. Однако, фанаты не оценили чрезмерную раскованность стиля её мужа – Гарика Харламова, наградив его порцией сомнительных комплиментов.

Поклонникам звездной пары не понравилась надпись на футболке резидента «Comedy Club». Они заявили, что именно из-за такого пренебрежительного отношения к окружающим, российских туристов зачастую считают невоспитанными хамами. В комментариях звучали нелицеприятные выражения в адрес Гарика, который, по мнению подписчиков, позорит соотечественников своей бескультурным нарядом: «Быдло-турист», «Пустили Дуньку в Европу», «Сними и не позорься».

Огонька в обсуждение добавило отображение в очках Харламова их 4-летней дочери. Фанаты, заметив на фото Анастасию, разозлились: «Как так можно при ребенке?». При этом, Кристину Асмус поклонники всячески осыпали комплиментами, заявив, что на контрасте с Гариком, она выглядит настоящей леди. Также, они настойчиво попросили её присматривать за своим неугомонным мужем.