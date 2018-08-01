«Как это развидеть?»: Новая внешность участницы «Дом-2» Саши Черно шокировала фанатов

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Участница телестройки «Дом-2» Саша Черно продолжает шокировать фанатов изменениями в своей внешности. Поклонники не оценили новые густые брови девушки, которые «стали жить своей жизнь».

Новая внешность Саши Черно возмутила интернет-пользователей. Под критику хейтеров попало все: густые брови, сделанные губы, неидеальная кожа и неумело сделанный макияж. Стоит отметить, что больше всего поклонники критиковали именно новые брови Черно, которые фанаты посчитали ужасными.

«Как это развидеть? Ужасные брови», «Кожу надо почистить, бугры одни!», «Она специально так жутко брови красит?», «Теперь одни фотки с губами будут?», «Боже…Саша, зачем ты портишь лицо?», «Ну и брови, научись их нормально красить», «Смотреть невозможно на это лицо, что ты с собой сделала?», - заявили возмущенные зрители «Дома-2».