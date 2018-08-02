Ксения Бородина прокомментировала слухи о закрытии «Дома-2»

Сегодня, 03:30

Поклонники звезды переживают, что телеведущая потеряет работу. Артистка решила рассказать правду о завершении телестройки.

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина прокомментировала слухи о закрытии проекта и потере работы. Она утверждает, что работу никто не потеряет – проект будет дальше функционировать, он просто переедет на новое место. Бородина является неизменной ведущей двух проектов канала ТНТ - «Дом-2» и «Перезагрузка».

Разговоры о прекращении шоу начались из-за того, что на месте, где находится сейчас его съемочная площадка, будет проходить трасса. Но, как утверждает ведущая, вся команда переедет на новое место.

Ксения всегда откровенна с поклонниками. Она рассказывает о своей личной жизни, о дочерях и их успехах. Она говорит, что работу свою любит и ни за что ее не бросит – для нее это работа мечты, которая к тому же и хорошо оплачивается.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бородина разозлилась на подписчиков из-за оскорблений, посыпавшихся на ее дочь. Фолловеры раскритиковали кривые зубы девочки на одном из снимков в соцсети.