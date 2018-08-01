Юрий Лоза не может успокоиться по поводу Ольги Бузовой

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«Она никто, она не артистка», - заявляет музыкант. Все плохое, что показывают артисты на сцене, обернется против них.

Юрий Лоза никак не может успокоиться по поводу Ольги Бузовой, ведь в его глазах она отличный пример артиста, которых не должно быть на российской сцене. Музыкант заявляет, что вседозволенность в творчестве не должна присутствовать, поскольку дети и поклонники отражают своего кумира и все плохое обязательно пойдет против певца. Отличным примером стали песни с матами.

Ольгу Бузову, как певицу, празднуют далеко не все коллеги. Они то и дело комментируют отсутствие голоса, слуха и пластики в девушке, но на деле они завидуют ее стремительной популярности и востребованности. Старожилы российского шоубиза годами зарабатывали славу и сейчас их едва вспоминают, а Ольга за считанные месяцы взошла на звездный олимп и не сходит с вершины уже второй год, да и не собирается никуда, это явно заметно.

Юрий Лоза - коренной представитель советской элиты, которая канула в небытие давным-давно, и только ее отголоски в виде критики и недовольства едва слышны на вершине олимпа, где восседает Бузова.