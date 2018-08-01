«Настоящий рэпер»: За полгода у Крида было три суда

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«Егор все порешает», уверенны поклонники. Его подельником в таком деле стал Тимати, ролик из зала суда появился в Instagram, где за час набрал больше 905 тысяч лайков.

За последние полгода у Егора Крида было три суда, за что поклонники стали писать в Instagram в адрес исполнителя фразы: «настоящий рэпер». Конечно, больше всего это похоже на незначительные издевки, поскольку уровень криминала во всех ситуациях равен нулю.

Последний раз Егор Крид вместе с Тимати стали фигурантами дела из-за несогласованного концерта, в итоге музыканты заплатят по 20 тысяч рублей. Крид слушал приговор в Тверском районном суде, где его защищал скандальный адвокат Сергей Жорин. Правозащитник настаивал, что его клиент не нарушал общественный порядок, поскольку в ночь на 21 июня шел Чемпионат мира по футболу и на улицах царила праздничная атмосфера.