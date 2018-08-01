«Слезы Селены»: Бибер тайно женился на Болдуин

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Во время того, как поклонники звезды Джастина Бибера ожидают свадебных снимков, влюбленные уже связали себя узами брака.

Пользователи оценили информацию, поступившую от инсайдера, как «слезы Селены». Приближенный к паре источник сообщил о том, что Джастин Бибер тайно женился на Хейли Болдуин. Это подтверждает смена кольца на безымянном пальце с помолвочного на обручальное. Также источник утверждает, что недавно они были вместе у пастора в церкви.

Фанаты могут только представить, что сейчас чувствует бывшая возлюбленная Бибера Селена Гомес. Новость о том, что певец сделал своей нынешней девушке предложение, выбила ее из колеи, поскольку она надеялась вернуть отношения.

Поклонники Бибера ждут, когда Джастин уже наконец-то расскажет о своем новом статусе и проведут свадебное торжество. Как стало известно, свадьба будет организована в Калифорнии, и на нее пара пригласит полтысячи человек.