«Награда за предательство»: Невыездная Цымбалюк-Романовская похвасталась шикарной жизнью

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Экс-супруга Джигарханяна наглядно продемонстрировала, что запрет на выезд из страны вовсе не повод для переживаний или отказа себе в удовольствиях.

Больше года назад Виталина Цымбалюк-Романовская развелась с мужем Арменом Джигарханяном. Но скандал до сих пор не утих. Как известно, из-за развода актер лишился квартиры и сбережений.

На Виталину Цымбалюк-Романовскую заведено уголовное дело. Ей вменяют нарушение неприкосновенности частной жизни. Следствие установило, что пианистка следила за своим бывшим мужем, разместив скрытую камеру в его кабинете, а потом и вовсе совершила предательство – опубликовала полученные записи. Скоро Цымбалюк-Романовская предстанет перед судом, а пока ее отпустили по подписку о невыезде.

Но судя по всему Виталину не беспокоят предстоящие судебные разбирательства и уголовное наказание. Ее награда за временные неудобства - это пиры и общение с друзьями. Невыездная Цымбалюк-Романовская похвасталась шикарной жизнью в своем Instagram. Она выложила в Сеть фото, на котором запечатлена рядом с новой подругой. Стол, который стоит перед дамами можно назвать изысканным. На нем есть икра, испанский хамон, сыр и, конечно же, шампанское. Виталина сопроводила фото комментарием, что все деликатесы исключительно испанские, но главное положительные эмоции от общения и человеческая поддержка. В Сети отметили, что это довольно странное заявление для человека, который воспользовался доверием супруга, а потом предал его.