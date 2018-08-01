Опасное похудение: Кайли Дженнер призналась, что сделала ради идеальной фигуры

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Самая богатая девушка из семейства Кардашьян Кайли Дженнер на днях откровенно призналась своим поклонникам в Instagram, что ей пришлось сделать ради идеальной фигуры и внешнего вида. При этом знаменитость призывает поклонников не повторять её примеру.

Кайли Дженнер сообщила, что после родов была в отчаянье, поскольку её фигура была далека до идеала. Именно по этой причине девушка решилась на экстремальное похудение и даже прибегла к опасным методам. По словам самой Кайли, она длительное время пила специальные чаи для снижения веса. Сама Дженнер рассчитывала на положительный эффект от программы детоксикации.

Однако позже знаменитость призналась, что после чая все время чувствовала недомогание, усталость и раздражительность. Мать девушки Крис Дженнер запретила Кайли принимать данный чай и посоветовала налегать на правильное питание, так как именно этот метод помог после родов похудеть Кортни и Ким Кардашьян.